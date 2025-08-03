3 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1257 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1257 RUSSIAN AGRESSION

3 серпня в Україні відзначають День Повітряних Сил.

Ще сьогодні День поширення інформації про синдром гвоздики, Всесвітній день кавуна, День сестер, Міжнародний день прощення.

Православна церква вшановує пам'ять святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста.

День Повітряних Сил Збройних Сил України

Відзначається щорічно у першу неділю серпня відповідно до Указу Президента України від 27.06.2007 р. № 579/2007.

День Повітряних Сил ЗСУ набуває особливого значення у контексті тривалої війни, розв’язаної РФ проти України. В умовах повномасштабного вторгнення, яке триває вже четвертий рік, роль Повітряних Сил стала критично важливою для захисту суверенітету і територіальної цілісності країни. Це свято є не лише даниною поваги до героїзму і відваги захисників неба, але й символом незламності нації та її зусиль у боротьбі за незалежність.

Сьогодні, як ніколи, важливо усвідомлювати значення роботи Повітряних Сил, які здійснюють захист повітряного простору, протистоять ворожим атакам і забезпечують важливу підтримку на фронті. З кожним роком і з кожним успішно виконаним завданням, Повітряні Сили демонструють свою готовність до боротьби. Це свято служить нагадуванням про безстрашність і відданість тих, хто щодня ризикує життям заради миру і безпеки своєї Батьківщини.

Повітряні Сили ЗСУ забезпечують не лише захист від повітряних загроз, але й виконують важливі завдання в гуманітарних місіях, таких як евакуація постраждалих у зонах катастроф і забезпечення підтримки миротворчих операцій. В сучасних умовах, роль авіації стає ще більш критичною, адже вона є основою для швидкого реагування та оперативного управління ситуацією.

День Повітряних Сил є важливим нагадуванням про ту відповідальність і важливу місію, яку виконують ці професіонали. Це день для вшанування їхньої відваги, героїзму, а також для підвищення усвідомлення значення авіації в сучасному світі.

День поширення інформації про синдром гвоздики

Присвячений підвищенню обізнаності, підтримці та збору коштів для лікування синдрому гвоздики – рідкісного вродженого захворювання, на яке страждає менше 200 людей у всьому світі. Синдром гвоздики характеризується аномаліями в кістках, суглобах або кровоносних судинах, що виникають через мутації в гені PIK3CA1. Симптоми можуть включати жирові утворення, бородавки, проблеми з хребтом, аномалії кінцівок або розширені вени.

Всесвітній день кавуна

Це свято присвячене одному з найулюбленіших літніх фруктів, який відомий своєю соковитістю та солодким смаком. Дата святкування обрана невипадково, адже саме на початку серпня спостерігається пік збирання врожаю кавунів.

День сестер

У першу неділю серпня вирішено святкувати день сестер. Це неофіційне свято є нагадуванням про цінність родинних відносин не тільки між батьками та дітьми, але також між сестрами.

Міжнародний день прощення

У першу неділю серпня люди багатьох країн світу відзначають Міжнародний день прощення. Свято започаткував Роберт В. Плат з Каліфорнії. Він закликав всіх людей пробудити в собі могутню силу прощення, здатну зцілити душу, яка страждає від образи, ненависті, зради та інших руйнівних почуттів.

Цього дня народилися:

135 років від дня народження Антіна Чекмановського (справж. - Антон Нивинський) (1890-1945), українського письменника, публіциста, журналіста, культурного та громадсько-політичного діяча, чоловіка Г. Журби;

130 років від дня народження Григорія Домашовця (1895-1990), українського публіциста, редактора, релігійного діяча (США);

120 років від дня народження Івана Микитовича Францевича (1905-1985), українського вченого в галузі фізичної хімії та матеріалознавства, засновника першого у світі академічного Інституту металокераміки і спеціальних сплавів (нині - Інститут проблем матеріалознавства ім. I. М. Францевича НАНУ);

100 років від дня народження Володимира Миколайовича Верменича (1925-1986), українського композитора, диригента, педагога, автора музики до пісень: "Чорнобривці" (сл. М. Сингаївського), "Іду я росами" (сл. О. Богачука), "Я мрію про море" (сл. В. Сосюри), "На калині мене мати колихала" (сл. А. М'ястківського), "Польова царівна" (сл. М. Сома);

100 років від дня народження Василя Онуфрійовича Омеляненка (1925-2021), українського майстра декоративного мистецтва;

90 років від дня народження Івана Ананійовича Ковтонюка (1935-2017), українського художника.

Ще в цей день:

1904 - Члени британської експедиції стають першими людьми Заходу, які увійшли до священного міста Лхаса в Тибеті;

1922 - Радіо Нью-Йорка застосовує перший у світі звуковий радіоефект: двома шматками дерева було зімітовано стукіт дверей;

1926 - На площі Пікаділлі встановлюють перші у Лондоні світлофори;

1960 - Нігер отримує незалежність від Франції;

2000 - Верховний суд Чилі виносить постанову про позбавлення парламентської недоторканності Августо Піночета;

2014 - У провінції Юньнань (Китайська Народна Республіка) стається землетрус магнітудою 6,3, гине мінімум 150 осіб, багато руйнувань, сильно ушкоджені комунікації.

Церковне свято:

День пам’яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста

Преподобні Ісаакій, Далмат і Фавст були ігуменами Далматської обителі. Преподобний Далмат служив у війську святого благовірного царя Феодосія Великого (379-395) і користувався його повагою. Залишивши світ, преподобний Далмат між 381-383 роками, разом з сином Фавстом, пішов в обитель преподобного Ісаакія, поблизу Константинополя. Преподобний Ісаакій постриг батька і сина в чернечий чин, і обидва вони стали вести суворе подвижницьке життя.

Наближаючись до кінця свого життя, преподобний Ісаакій в 383 році поставив замість себе ігуменом преподобного Далмата, на ім’я якого обитель стала називатися Далматською.

Преподобний Далмат був ревним поборником Православної віри на Третьому Вселенському Соборі в Ефесі (431), на якому було засуджено єресь Несторія.

Після Собору преподобного Далмата возвели в сан архімандрита Далматської обителі, в якій він і помер дев’яносторічним старцем (після 446 року).

Про преподобного Фавста відомо, що він, як і батько, був великим аскетом і з чернечих подвигів особливо відзначився в пості. Після смерті батька преподобний Фавст став ігуменом обителі.

Іменини: Антон, В’ячеслав, Іван, Кузьма, Микола.