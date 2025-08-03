Інтерфакс-Україна
Події
04:58 03.08.2025

З 4 серпня на МАПП "Ягодин-Дорогуськ" стартують ремонтні роботи, можливе часткове перекриття смуг руху

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З понеділка, 4 серпня 2025 року, з українського боку міжнародного автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" розпочнуться ремонтні роботи покрівлі, навісів, підпірної стінки та приміщень зони митного контролю.

У зв’язку з проведенням робіт можливе часткове перекриття окремих смуг руху, що може спричинити тимчасові незручності для водіїв. Водночас, за прогнозом, зміни організації руху суттєво не вплинуть на пропускну спроможність пункту.

"Завершити запланований обсяг роботи Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області розраховує до

30 вересня. Просимо водіїв зважати на ці обставини та за потреби завчасно скорегувати свій маршрут. Дізнатися інформацію щодо завантаженості пунктів пропуску можна за допомогою інтерактивної карти Держмитслужби", — йдеться в заяві пресслужби Державної митної служби України у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/19Gkt3YM45/?mibextid=wwXIfr

Теги: #кордон #ремонт #дмсу

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