Окупанти втратили 111 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти втратили на покровському напрямку 111 осіб особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 28 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

" Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 111 окупантів, з них 75 – безповоротно", - йдеться в повідомленні.

Крім того, знищено один автомобіль, шість мотоциклів, три безпілотні літальні апарати, дві гармати, антену управління БпЛА та пошкоджено три гармати й один автомобіль окупантів.

На Новопавлівському напрямку ворог вісім разів атакував у районах населених пунктів Маліївка, Воскресенка, Новопіль, Толстой, Мирне, Зелене Поле та в напрямку населеного пункту Філія. Одна ворожа атака триває. Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua