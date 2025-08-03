Унаслідок атаки дрона на Балаклію постраждала людина

У ніч на 3 серпня Балаклійська громада Харківської області знову зазнала ворожої атаки.

Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території міста Балаклія — по приватному домоволодінню.

"За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий", — зазначив Карабанов.

На місці влучання працюють всі відповідні екстрені служби.

Джерело: https://t.me/vkarabanov/967