Інтерфакс-Україна
Події
02:16 03.08.2025

Унаслідок атаки дрона на Балаклію постраждала людина

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У ніч на 3 серпня Балаклійська громада Харківської області знову зазнала ворожої атаки.

Як повідомив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов, зафіксовано влучання ворожого безпілотника на території міста Балаклія — по приватному домоволодінню.

"За попередньою інформацією, на жаль, є один постраждалий", — зазначив Карабанов.

На місці влучання працюють всі відповідні екстрені служби.

Джерело: https://t.me/vkarabanov/967

Теги: #постраждалі #атака #харківська

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