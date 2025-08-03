Інтерфакс-Україна
Події
00:01 03.08.2025

Посол США при НАТО: Трамп — миротворець, який прагне повернути Росію за стіл переговорів для припинення вогню

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Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що президент США Дональд Трамп виступає миротворцем і спрямовує зусилля на відновлення переговорів із Росією для забезпечення тривалого припинення вогню.

Цю заяву він опублікував на своїй сторінці у соцмережі Х у вигляді допису.

"Президент Трамп є миротворцем, і, як я сьогодні сказав @WHO13News, продаючи американську зброю нашим союзникам по @NATO, ми плануємо чинити тиск на Росію, щоб повернути її за стіл переговорів і забезпечити тривале припинення вогню", — наголосив посол.

Джерело: https://x.com/usambnato/status/1951706391619481831?s=46

Теги: #рф #трамп #сша

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