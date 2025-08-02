Російські обстріли в Миколаєві призвели до руйнування приватних будинків та пошкодження багатоповерхівок — мер

Російська армія продовжує обстріли цивільної інфраструктури в Миколаєві. Внаслідок останнього обстрілу зруйновано приватні будинки та пошкоджено низку житлових будинків, у тому числі багатоповерхові.

"Внаслідок обстрілу зруйновано приватні будинки, пошкоджено ще низку осель, у тому числі багатоповерхівки. Триває ліквідація пожежі. Наші служби напоготові. Всі працюємо", - повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/senkevichonline/13771