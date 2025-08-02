Інтерфакс-Україна
Події
21:07 02.08.2025

Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

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Зеленський: У Нацгвардії триває службове розслідування, тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади

Президент України Володимир Зеленський заявив, що НАБУ та САП викрили факти корупції, до яких причетні народний депутат, посадовці районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовці Національної гвардії.

"Антикорупційні органи викрили на хабарі одного з депутатів Верховної Ради України, також очільників районної та міської адміністрацій, військовослужбовців Національної гвардії України. На жаль, це були махінації на закупівлях РЕБ та FPV. Абсолютно аморальні. Має бути повна та справедлива відповідальність за це", — сказав глава держави у своєму вечірньому зверненні.

Президент повідомив, що провів зустріч з керівниками НАБУ Семеном Кривоносом та САП Олександром Клименком і подякував їм за проведену роботу.

"Я подякував очільникам антикорупційних органів за цю роботу – за такі викриття. Я хочу подякувати за командну роботу. Є всі можливості в НАБУ і САП, щоб працювати ефективно. Ми розраховуємо на справедливі вироки", — зазначив Зеленський.

Крім того, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів президенту про перебіг службового розслідування у Нацгвардії.

"Уже в Нацгвардії триває службове розслідування. Очікую на серйозні результати. По всіх підрозділах логістики в Нацгвардії тільки бойові офіцери займатимуть керівні посади. Доручив міністру представити публічно всі деталі нововведень", — повідомив президент.

 

Теги: #сап #скандал #набу

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