Загинула людина через ворожий обстріл Костянтинівки

Російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії, загинула людина, повідомив начальник МВА Сергій Горбунов у Facebook.

"Черговий ворожий удар по місту Костянтинівці зі ствольної артилерії забрав життя мирного мешканця. Людина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку", - написав він у фейсбуці у суботу.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.