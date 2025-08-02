Інтерфакс-Україна
Події
16:38 02.08.2025

Загинула людина через ворожий обстріл Костянтинівки

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Російська окупаційна армія обстріляла Костянтинівку зі ствольної артилерії, загинула людина, повідомив начальник МВА Сергій Горбунов у Facebook.

"Черговий ворожий удар по місту Костянтинівці зі ствольної артилерії забрав життя мирного мешканця. Людина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку", - написав він у фейсбуці у суботу.

Також внаслідок обстрілу пошкоджені фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.

Теги: #костянтинівка #обстріл

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