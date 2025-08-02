Росіяни вбили двох жителів у Покровську на Донеччині

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Росіяни убили 2 жителів міста Покровськ, ще 10 людей в Донецькій області були поранені 1 серпня, повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Вадим Філашкін у телеграм у суботу.

Згідно з повідомленням, у Покровському районі поранено людину у Мирнограді, у Добропіллі Криворізької громади поранено 2 людини, у Білицькому і Водянському Добропільської громади поранено по 1 людині. "У Покровську загинули 2 людини", - написав Філашкін.

У Краматорському районі у Слов'янську поранено людину, також постраждав житель Костянтинівки.

Є чисельні руйнування, у тому числі пошкоджено готель у Слов'янську.

"Росіяни 41 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 3633 людини (120 дітей)", - написав Філашкін.