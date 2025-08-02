Інтерфакс-Україна
Події
10:31 02.08.2025

Понад 3 тис. абітурієнтів отримали 200 балів принаймні з одного предмета НМТ, троє - з чотирьох предметів

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Понад 3 тис. абітурієнтів отримали 200 балів принаймні з одного предмета НМТ, троє - з чотирьох предметів

За результатами національного мультипредметного тесту (НМТ) 2025 року 3,068 тис. абітурієнтів здобули 200 балів хоча б з одного предмета, а троє із них отримали 200 балів з усіх чотирьох предметів, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

"Міф, що, мовляв, зацікавленість до навчання в Україні зменшується, і діти прагнуть вступати більше за кордон, ігнорують НМТ – не підтвердився. Цьогоріч тест складали 289 612 вступники. Це на 6 242 учасники більше, ніж в 2024 році", - написав Бабак в телеграм-каналі.

За його словами, учасників, які всі чотири тести склали на 200 балів, цьогоріч на всю країну – 3 (всі троє писали тест в Україні), три предмети на 200 балів склав 31 учасник (тільки в Україні), два предмети на 200 балів – 252 вступники (14 за кордоном) і всього на 200 балів хоча б один предмет написали 3 068 учасників (1,05%), у тому числі 184 – за кордоном.

"Не повірите: предметом-лідером, за який цьогорічні вступники отримали найбільше 200 балів виявилась математика. На найвищу, з можливих, оцінку (200 балів) її склали 1 177 учасники. Друге місце, хоч і з відривом, посідає англійська мова – 792 вступники. Третє місце за українською – з цього предмету 200 балів отримали 659 учасники", - розповів він.

Водночас відсоток тих, хто взагалі не склав тест хоча б з одного із обовʼязкових предметів, складає 14,1% (минулого року було 14,4%).

Зокрема, не склали: математику – 11,5% вступників, фізику – 10%, хімію – 6%, французьку мову – 4%.

"Загальний рівень, на який склали тест, за рік суттєво не змінився. Якщо розглянути предмети по парам, наприклад, "математика+українська мова", кількість тих, хто здав на "160+ балів" становить 5,26% (в 2024 було 5,63%). В парі "математика + історія України" – 3,71% (торік було 4,24%). У цій же парі предметів 8,07% вступників отримали результати "150+" (торік було 8,98%). 24,36% отримали "140+" балів (минулоріч було 25,5%)", - зазначив Бабак.

За його словами, вищі результати цього року показала пара "математика+біологія": "160+" балів отримали 3,09% учасників (минулого року було 2,45%), 6,73% з результатом "150+" (торік було 5,36%) і 18,6% тих, хто набрав "140+" балів (в 2024 їх було 14,66%).

"Ще один міф, що НМТ "стає барʼєром" для майбутніх талановитих спеціалістів з літератури, біології, історії, тому що їх змушують складати математику, не підтверджується. Звісно, є кореляція, коли математику не здають вступники, які доволі успішно склали інші предмети. Але їхня кількість не перевищує десяти учасників. Є один унікальний випадок, коли учасник навпаки, історію України не здав, а математику склав в діапазоні 191-200 балів. Але будемо чесними: такий випадок один на всю країну", - написав депутат.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові проходили 14-25 липня.

Загалом на НМТ 2025 року зареєструвалися 317 083 учасники, що більше, ніж у 2024 році. Із зареєстрованих цього року 236 529 — цьогорічні випускники. Інші — це вступники, які повертаються до вищої освіти після перерви, уже у віці понад 18 років. 

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваність від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Теги: #нмт #бали #статистика

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