Сенатор Грем: Трамп прагне миру, а не війни, але краще з ним не жартувати

Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп прагне миру, а не конфлікту з Росією, але водночас порадив Кремлю "не жартувати" з американським лідером.

"Моїм друзям у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Однак, будь ласка, зрозумійте, що він не Обама, він не Байден, і з ним не будуть жартувати. Ви перебільшуєте свої можливості", - написав він у соцмережі Х.

Як повідомлялося, 14 липня Трамп заявив, що запровадить санкції проти РФ у разі, якщо Кремль продовжить зволікати з укладенням угоди про припинення вогню з Україною.

Трамп заявив 28 липня про новий дедлайн щодо досягнення угоди між РФ і Україною, який не перевищуватиме 10-12 днів замість раніше запланованих 50 днів. Це викликало різку реакцію в Кремлі, зокрема, заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва, який у своєму коментарі вдався до погроз. "Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія - не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум - це погроза і крок до війни".

Трамп назвав цю заяву провокаційною та віддав наказ про розгортання двох атомних підводних човнів.

Пізніше він заявив, що США готові до можливої ядерної війни з РФ.

Джерело: https://x.com/LindseyGrahamSC/status/1951367944643977533