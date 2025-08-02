Китай закликав міжнародну спільноту перейти від обговорень до реальних зусиль з врегулювання війни в Україні під час Радбезу ООН

Китай закликав міжнародну спільноту зосередитися на реальному посередництві для досягнення миру в Україні замість того, щоб витрачати час на обговорення.

"Протягом семи днів українське питання було предметом трьох засідань Ради. Хоча ми витрачаємо час та енергію на подальші обговорення цього питання в Раді, ми повинні інвестувати більше часу та енергії в посередництво та просування мирних переговорів", - сказав заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан під час екстренного засідання Ради Безпеки ООН, ініційованого Україною після масованого ракетно-дронового обстрілу РФ в ніч на 31 липня.

Китай підкреслив, що криза в Україні перебуває у вирішальній фазі, і закликав усі сторони докласти максимальних зусиль для деескалації та повернення до політичного процесу. Зокрема, представник Пекіна окреслив три ключові кроки: пріоритет гуманітарних потреб і захист цивільного населення, негайна деескалація на полі бою заради початку змістовних переговорів, а також активна роль міжнародної спільноти у створенні умов для діалогу.

Китайська сторона наголосила, що продовжить сприяти врегулюванню, керуючись чотирма принципами, сформульованими Головою КНР Сі Цзіньпіном.

Як повідомлялося, Україна ініціювала екстренне засідання Ради Безпеки ООН у відповідь на чергову ескалацію терору з боку Росії, яка призвела до загибелі людей і руйнувань у Києві.

Станом на зараз відомо про щонайменше 31 цивільного, включно з 5 дітьми, які стали стали жертвами атаки на Київ 31 липня. Також у столиці було поранено 159 цивільних осіб, зокрема 16 дітей.