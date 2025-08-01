Інтерфакс-Україна
Події
21:27 01.08.2025

Через наближення лінії фронту збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини та Запоріжжя

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Через наближення лінії фронту збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини та Запоріжжя

У липні втричі збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини та майже вдвічі з Запоріжжя через наближення лінії фронту, повідомила пресслужба АО "Укрзалізниці".

"На жаль, фронт продовжує рухатись до мирних міст, відтак збільшилась кількість евакуйованих пасажирів з Дніпропетровщини (втричі порівняно з червнем) та Запоріжжя (майже вдвічі). Основні напрямки залишаються незмінними з прифронтових регіонів на захід України", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що регіони евакуації є Дніпропетровщина, Запоріжжя, Харківщина, Сумщина, Херсонщина.

Як повідомляється, Укрзалізниця в липні евакуювала вдвічі більше пасажирів, ніж в середньому за будь-який інший місяць з початку 2025 року.

"Навіть у піковий літній період залізничники виконують не лише регулярні, але й життєво важливі евакуаційні рейси. За липень ми евакуювали 1239 людей із прифронтових зон — це вдвічі більше, ніж у середньому за будь-який місяць з січня по червень",

Зазначається, що здебільшого серед пасажирів цих рейсів найвразливіші групи, люди з інвалідністю, літні люди, родини з дітьми, з тваринами та інші соціальні категорії.

"Повномасштабне вторгнення триває, тож Укрзалізниця у співпраці з місцевими військово-цивільними адміністраціями продовжує організовувати евакуації та рятівні рейси", - сказано в повідомленні.

 

Теги: #укрзалізниця #евакуація

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