Інтерфакс-Україна
Події
19:12 01.08.2025

За липень майже 20 000 російських солдатів загинули у безглуздій війні з Україною – Трамп

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За липень майже 20 000 російських солдатів загинули у безглуздій війні з Україною – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що за американськими даними з початку року в Україні загинуло близько 112 500 російських солдат.

"Мені щойно повідомили, що майже 20 000 російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112 500 солдатів. Це дуже багато непотрібної смерті", - написав Трамп в соцмережі Truth Social.

Він зазначив, що Україна також сильно постраждала.

"З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 000 солдатів, і це число не включає зниклих безвісти. Україна також втратила цивільних, але в меншій кількості, коли російські ракети падають на Київ та інші українські населені пункти", - вказав Трамп.

"Це війна, яка ніколи не повинна була розпочатися - це війна Байдена, а не "Трампа". Я тут, щоб побачити, чи зможу я її зупинити", - рекзюмував американський президент.

 

Теги: #росія #трамп #втрати

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