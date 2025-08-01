Єрмак обговорив з радниками країн Європи підготовку двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів розмову із радником арем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, дипломатичним радником президента Франції Еммануелем Бонном, радником канцлера Німеччини з нацбезпеки Гюнтером Зауттером та заступником дипломатичного радника голови Ради міністрів Італії Пʼєтро Каріні.

"Обговорили підготовку історичної двосторонньої угоди між Україною та США у сфері безпеки, яка передбачатиме фінансову підтримку з боку європейських партнерів. Оновили статус переговорного процесу щодо відкриття першого кластеру на шляху вступу України до ЄС", - написав Єрмак у телеграм-каналі за результатами розмови.

У свою чергу, партнери підтвердили наявність позитивних сигналів з боку Білого дому щодо рішучих дій проти Росії, зокрема, щодо санкцій на російську нафту та вторинні мита після завершення 10-денного дедлайну, визначеного президентом США Дональдом Трампом.

Керівник ОП наголосив на важливості продовження особистої зустрічі на рівні радників найближчим часом.