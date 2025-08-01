Більше 1 тис. мешканців Києва, що постраждали від ворожої атаки, подали заяви на компенсації від міста – Кличко

Фото: https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko

Станом на ранок 1 серпня від постраждалих від російської ракетно-дронової атаки на Київ в ніч проти четверга надійшла вже понад 1 тис. заяв на компенсації від міста, повідомив мер Віталій Кличко.

"На сьогоднішній ранок від постраждалих від атаки ворога мешканців столиці надійшла вже понад 1 000 заяв на компенсації від міста. Зокрема, 1045 заяв — на отримання 10 тис. грн (такі виплати Київ здійснює з 2022 року всім постраждалим)", - написав він у телеграмі.

За даними мера, 37 людей, чиє житло знищене або сильно пошкоджене, звернулися за одноразовою виплатою в 40 ти. грн, яку місто надає на оренду житла на 2 місяці. Далі вони отримуватимуть по 20 тис. грн щомісяця, щоб орендувати помешкання, поки місто відновлює їх домівки.