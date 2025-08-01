До Сенату США поданий законопроєкт про військову допомогу Україні на $50 млрд – ЗМІ

У четвер сенаторки Джин Шагін (Нью-Гемпшир, Демократична п-я.) та Ліза Меркавскі (Аляска, Республіканська п-я.) представили законопроект, який передбачає виділення Україні допомоги на суму в $50 млрд протягом наступних двох років, повідомляє The Hill.

Як пише видання, пряме фінансування військової допомоги Україні включає $30 млрд до 2027 року та передбачає $3 млрд іноземного військового фінансування для України протягом наступних двох фінансових років. Законопроект збільшує повноваження президента щодо вилучення коштів із $100 млн до $6 млрд щороку, що дозволяє США безпосередньо вилучати зброю із запасів Пентагону для відправки в Україну, а також виділяти кошти на поповнення цих запасів.

Законопроект також передбачає виділення $600 млн для Бюро з міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності Державного департаменту США на підтримку українських правоохоронних органів та антикорупційних програм. Він передбачає виділення $50 млн на судові процеси щодо військових злочинів.

Сенатори передбачили виділення $1 млрд на тристоронню ініціативу з безпілотників — для досліджень, розробки та виробництва безпілотників спільно з Україною і Тайванем — з метою вивчення досвіду України у боротьбі з Росією.

Законопроект передбачає, що значна частина цих коштів призначена для інвестицій у військове виробництво в США, а також для пошуку нових способів залучення коштів для фінансування підтримки Києва.

Серед них – використання відсотків, отриманих від заморожених російських активів у США, для фінансування допомоги Києву; відправка до України "вилученої", "незаконної" зброї від недержавних суб’єктів або використання продажу цієї зброї для фінансування військового обладнання для України; а також надання пріоритету американській військовій промисловості для закупівель союзниками США, які потім будуть відправлені до України.

Законопроект також закріплює так звану угоду Трампа з Україною про корисні копалини, офіційно названу "Інвестиційним фондом відновлення України", який був створений у травні. Очікується, що військова допомога США Україні буде зарахована як внесок США до цього фонду.

Як повідомлялось, комітет Сенату США з питань асигнувань у четвер схвалив законопроєкт про військові витрати, який передбачає близько 1 млрд доларів на підтримку України, попри те, що адміністрація президента Дональда Трампа у своєму бюджетному запиті просила виключити це фінансування.

Законопроєкт був підтриманий переважною більшістю членів комітету — 26 голосами "за" при трьох "проти" — і буде переданий на розгляд повного складу Сенату. Підтримку документу висловили як демократи, так і республіканці, включаючи прихильників Трампа.

Зокрема, передбачається виділення 800 млн доларів на Ініціативу сприяння безпеці України (USAI) та 225 млн доларів на Ініціативу безпеки країн Балтії, значна частина яких також буде спрямована на підтримку України.

Законопроєкт має пройти голосування в Сенаті та бути узгодженим із версією Палати представників, яка відповідає запиту адміністрації Трампа — 831,5 млрд доларів без фінансування для України. Після цього документ буде переданий президенту для підписання або накладення вето.