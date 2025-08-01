До двох зросла кількість загиблих внаслідок вчорашнього ворожого удару по Краматорську

Унаслідок російських обстрілів 31 липня загинули двоє жителів Донеччини у Краматорську, ще 20 людей в області дістали поранення, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"За 31 липня росіяни вбили 2 жителів Донеччини: у Краматорську. Ще 20 людей в області за добу дістали поранення", – зазначив Філашкін.

За його словами, загальна кількість жертв російської агресії на Донеччині подається без урахування Маріуполя та Волновахи.