"Укрзалізниця" після критики скоротила число внутрішніх поїздів з верифікацію через "Дія.Підпис" з 5 до 3

АТ "Укрзалізниця" відмовилися від верифікації через "Дія.Підпис" при купівлі квитків на два внутрішні поїзди – №105/106 Одеса-Київ та №91/92 Львів-Київ і тестово залишила її для трьох поїздів: №29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса та №27/28 Київ — Чоп, повідомляє пресслужба компанії в четвер.

"Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня", - йдеться у телеграм-каналі "УЗ".

Зазначається, щоб придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку "Укрзалізниці".

Окрім того компанія дозволила продаж квитків на ці поїзди також в низці кас для пасажирів, які не мають паспортів нового зразка або можливості їх оновити. Така функція наявна в Чопі (каса №2); Ужгороді (каса №2); Львові (каса №1); Одесі (каси №14 та №2) та Києві (каса №21 та 22).

"Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси", - наголосили в пресслужбі.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця", у відповідь на дефіцит квитків, з 25 липня поширила у тестовому режимі верифікацію через "Дія.Підпис", яка працює для міжнародних рейсів, також і для п'яти популярних внутрішніх поїздів. Але цей крок зазнав значної критики з частини пасажирів.

"Укрзалізниця" також зазначила, що продовжує роботу над запровадженням авторизації у застосунку через BankID.

Джерело: https://t.me/UkrzalInfo/7148