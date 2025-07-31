"ДТЕК" відновив електропостачання для понад 350 тис. абонентів у Київській обл. після негоди

Фото: https://www.dtek-krem.com.ua/

Фахівці ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі" ("ДТЕК КРЕМ") станом на 31 липня відновили протягом трьох діб електропостачання для понад 350 тис. родин у Київській області після негоди.

"За цей час відремонтували 362 повітряних ліній 10кВ та заживили 1847 трансформаторні підстанції", - повідомила компанія на своєму сайті у четвер.

Як зазначила компанія, наразі енергетики завершили відновлення мереж середнього класу напруги, пошкоджених через негоду, і перейшли до роботи з точковими заявками, а також усувають пошкодження, не пов’язані з негодою.

В компанії пояснили, що з 28 по 30 липня Київщину накривала хвиля нестійкої погоди: грозові фронти, сильні дощі та пориви вітру неодноразово спричиняли аварійні відключення електроенергії. Щойно енергетики повертали світло мешканцям, негода накривала регіон знову, завдаючи нових пошкоджень.

Основна причина аварій — падіння дерев і гілок на повітряні лінії. За цей період фахівці "ДТЕК КРЕМ" працювали у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло в оселі мешканців.