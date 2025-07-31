Інтерфакс-Україна
Події
18:26 31.07.2025

Шмигаль обговорив з міністром оборони Італії можливість додаткового постачання Україні систем ППО

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Шмигаль обговорив з міністром оборони Італії можливість додаткового постачання Україні систем ППО
Фото: https://t.me/Denys_Smyhal/

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про "хорошу розмову" з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто, обговорили розвиток спільних виробництв зброї та посилення української протиповітряної оборони.

"Поінформував колегу про нічну атаку на Київ, внаслідок якої загинули цивільні люди, зокрема дитина. Розповів про удари по житлових кварталах Краматорська. Обговорили можливість додаткового постачання систем ППО. Відчуваємо потужну підтримку наших італійських друзів. Зміцнюємо наше стратегічне партнерство в оборонному секторі", - написав він у Telegram-каналі.

Шмигаль Подякував Італії за участь в оборонному фонді Євросоюзу SAFE на 150 млрд євро. У цьому контексті Україна розраховує на посилення співпраці та розвиток важливих оборонних проєктів між країнами та компаніями.

"Подякував за вже передану зброю в межах пакетів військової допомоги та за підготовку нових. Італійська зброя суттєво допомагає в боротьбі з агресором", - зазначив міністр.

Теги: #розмова #гвідо_крозетто #шмигаль

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