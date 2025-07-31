Інтерфакс-Україна
Події
17:29 31.07.2025

Секретаріатом Кабміну керує держсекретар - рішення уряду

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Секретаріатом Кабміну керує держсекретар - рішення уряду

Кабінет міністрів України встановив, що Секретаріатом уряду керує державний секретар Кабміну.

Згідно з постановою №927 від 30 липня, уряд виклав у новій редакції положення про Секретаріат Кабінету міністрів України.

Відповідно до змін, до керівництва Секретаріату тепер відносяться державний секретар Кабінету міністрів, його перший заступник і заступники (раніше міністр Кабінету міністрів).

Згідно з оновленим положенням, держсекретар Кабміну: організовує роботу Секретаріату з організаційного, експертно-аналітичного, правового, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення; вживає заходів щодо забезпечення Секретаріатом підготовки для розгляду урядом проектів актів законодавства, інших документів; забезпечує здійснення Секретаріатом моніторингу виконання органами виконавчої влади актів уряду та доручень прем’єр-міністра; забезпечує підготовку Секретаріатом проекту порядку денного засідання уряду; визначає в межах затвердженої структури та граничної чисельності працівників Секретаріату чисельність працівників структурних підрозділів, зокрема за поданням першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України та міністра, який не очолює міністерство, працівників їх патронатних служб; забезпечує підготовку в установленому порядку пропозицій щодо структури Секретаріату і граничної чисельності його працівників; призначає на посаду і звільняє з посади, приймає рішення щодо переведення на вакантні посади в установленому законодавством порядку державних службовців та інших працівників Секретаріату (крім керівника Апарату прем’єра); затверджує положення про самостійні структурні підрозділи Секретаріату; вирішує у межах своїх повноважень питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та інших працівників Секретаріату, а також присвоює державним службовцям Секретаріату, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", відповідні ранги державних службовців; організовує забезпечення членів уряду матеріалами до засідань Кабміну та урядових комітетів.

Також держсекретар подає прем’єрові на підпис прийняті урядом акти, а для візування — схвалені проекти законів і актів президента, а також копії прийнятих Верховною Радою України законів; проводить наради з державними секретарями міністерств, представниками інших центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо стану підготовки питань до розгляду на засіданнях уряду та урядових комітетів; організаційно забезпечує в установленому порядку розгляд міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади звернень і запитів народних депутатів України (груп народних депутатів України); забезпечує взаємодію з державними органами з питань підготовки правової позиції Кабміну щодо розгляду судами справ, стороною або третьою стороною в яких є уряд; запитує в установленому порядку у міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій матеріали та інформацію з питань, що розглядаються урядом та комітетами; видає з питань, що належать до його компетенції, накази, дає доручення державним службовцям та іншим працівникам Секретаріату; організовує планування роботи з державними службовцями та іншими працівниками Секретаріату, зокрема організовує проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорій "Б" і "В"; здійснює контроль за дотриманням виконавської та службової дисципліни в Секретаріаті; забезпечує підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Секретаріату; розглядає скарги на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"; виконує функції роботодавця стосовно працівників Секретаріату, які не є державними службовцями; створює належні умови для роботи державних службовців та інших працівників Секретаріату та здійснює їх матеріально-технічне забезпечення; здійснює інші функції відповідно до законодавства та доручень прем’єра.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів ліквідував посаду міністра Кабміну (так званого "міністра без портфеля").

Теги: #кабмін #постанова #держсекретар

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