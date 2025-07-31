Інтерфакс-Україна
Події
16:24 31.07.2025

Кошта та фон дер Ляєн: підписання Зеленським нового закону про НАБУ/САП – позитивний крок, боротьба з корупцією повинна тривати

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Кошта та фон дер Ляєн: підписання Зеленським нового закону про НАБУ/САП – позитивний крок, боротьба з корупцією повинна тривати
Фото: ANDBZ/ABACA

Президенти Європейської ради та Європейської комісії Антоніу Кошта та Урсула фон дер Ляєн назвали позитивним кроком підписання президентом України Володимиром Зеленським закону, яким відновлюється незалежність Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), наголосивши на необхідності продовження боротьби з корупцією.

Про це йдеться у їх спільному дописі, оприлюдненому у четвер в соцмережі Х.

"Підпис президента України Зеленського під законом про відновлення незалежності НАБУ та САП є позитивним кроком. Реформи в Україні у сфері верховенства права та боротьби з корупцією мають продовжуватися. Вони залишаються важливими для просування України на європейському шляху", - написали фон дер Ляєн та Кошта.

При цьому вони запевнили, що "ЄС продовжуватиме підтримувати ці зусилля".

Теги: #урсула_фон_дер_ляєн #антоніу_кошта #сап #набу

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