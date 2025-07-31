Свириденко про відновлення незалежності НАБУ/САП: Це чітка відповідь на очікування суспільства та партнерів

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Уряд проінформує усіх партнерів про відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Дякую усім депутатам, які підтримали президентський законопроєкт щодо гарантування незалежності НАБУ і САП та захисту органів правопорядку від будь-яких зовнішніх впливів. Закон знімає питання щодо ризиків втручання в роботу антикорупційних органів та зміцнює всю систему правопорядку. Це чітка відповідь на очікування суспільства та наших європейських партнерів", - написала вона в телеграм-каналі.

За словами Свириденко, Україна ще раз довела, що є демократичною країною.

"Наша держава дослухається до суспільної думки, поважає позиції всіх громадян та зміцнює наші інституції. Уряд України проінформує усіх партнерів щодо ухваленого рішення", - додала прем'єр.