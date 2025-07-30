Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

Кабінет міністрів затвердив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

"Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення на виконання закону України щодо внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" — в частині призначення одноразової грошової допомоги", - йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що одержувачами грошової допомоги є — члени сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, а саме добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України (ЗСУ), іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф проти України.

Виплати будуть здійснюються родинам добровольців, які загинули у період: з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року — без уточнення території загибелі; з 26 березня 2022 року — якщо особа загинула на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).

Згідно порядку, загальна сума виплати складає 15 млн грн на всю родину, яка буде здійснюватися поетапно: 1/5 — відразу; 4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.

"Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги — вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими", - йдеться в повідомленні.

Також порядком визначається механізм верифікації інформації Мінветеранів: перевіряє дані; запитує інформацію про попередні виплати; може заслухати заявників, свідків; приймає рішення протягом 1 місяця.

"Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх — а підтримує, захищає і вшановує гідно", - додали у відомстві.