Інтерфакс-Україна
Події
14:53 30.07.2025

Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

2 хв читати
Кабмін затвердив порядок виплати 15 млн грн для родини загиблого добровольця

Кабінет міністрів затвердив порядок призначення та виплати одноразової грошової допомоги окремим категоріям осіб з числа членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

"Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив рішення на виконання закону України щодо внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" — в частині призначення одноразової грошової допомоги", - йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

Зазначається, що одержувачами грошової допомоги є  — члени сімей загиблих (померлих) Захисників/Захисниць України, а саме добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України (ЗСУ), іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами брали безпосередню участь у відсічі збройної агресії рф проти України.

Виплати будуть здійснюються родинам добровольців, які загинули у період: з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2022 року — без уточнення території загибелі; з 26 березня 2022 року — якщо особа загинула на території бойових дій (відповідно до офіційного переліку).

Згідно порядку, загальна сума виплати складає 15 млн грн на всю родину, яка буде здійснюватися поетапно: 1/5 — відразу; 4/5 — рівними частинами протягом 40 місяців.

"Порядком встановлюється, якщо родина має право на кілька видів допомоги — вона може вибрати найбільш вигідну. Частка особи, яка відмовилась від виплати, розподіляється між іншими", - йдеться в повідомленні.

Також порядком визначається механізм верифікації інформації Мінветеранів: перевіряє дані; запитує інформацію про попередні виплати; може заслухати заявників, свідків; приймає рішення протягом 1 місяця.

"Це не окреме рішення, а частина системної державної політики, яка формується з повагою до подвигу Захисників і Захисниць та відповідальністю перед їхніми родинами. Ми продовжуємо будувати державу, яка не залишає своїх — а підтримує, захищає і вшановує гідно", - додали у відомстві.

Теги: #кабмін #родини_загиблих #грошова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:23 30.07.2025
Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

Кабмін на засіданні в середу не призначив директора БЕБ - Железняк

14:11 30.07.2025
Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

Кабмін пропонує унормувати відстрочку від мобілізації на 12 місяців для контрактників віком від 18 до 25 років після закінчення контракту

13:49 30.07.2025
Кабмін надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів виробників дронів і РЕБ - Свириденко

Кабмін надав можливість включати витрати на кредити в ціну держконтрактів виробників дронів і РЕБ - Свириденко

13:43 30.07.2025
Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

Кабмін ввів автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності

13:39 30.07.2025
Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

Кабмін поклав повноваження торгового представника України на віцепрем’єра Качку

13:35 30.07.2025
Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

Кабмін звільнив Васильчук з посади заступника міністра юстиції

12:36 30.07.2025
Кабмін звільнив голову АРМА Думу

Кабмін звільнив голову АРМА Думу

20:39 29.07.2025
Кабмін на засіданні в середу розгляне питання дерегуляції, підтримки ветеранів і збільшенням власного виробництва - Свириденко

Кабмін на засіданні в середу розгляне питання дерегуляції, підтримки ветеранів і збільшенням власного виробництва - Свириденко

15:53 28.07.2025
Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів

Комісія з добору членів НКРЕКП внесла на розгляд Кабміну 4 претендентів

20:16 25.07.2025
Кабмін погодив санкції проти гендиректора "Мосфільму", 7 причетних до тіньового флоту на 45 компаній

Кабмін погодив санкції проти гендиректора "Мосфільму", 7 причетних до тіньового флоту на 45 компаній

ВАЖЛИВЕ

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

ПриватБанк переміг в судовому процесі у Лондоні на $1,7 млрд проти Коломойського та Боголюбова

СБУ задокументувала понад 10 тис. хіматак РФ проти Сил оборони України з початку повномасштабної війни

Лондонський суд у середу оголосить рішення по справі ПриватБанку проти Коломойського та інших

ОСТАННЄ

Гороховський брав участь у ділових справах Коломойського та Боголюбова до червня 2019р, стверджує Лондонський суд

Компенсація ПриватБанку може перевищити $2 млрд - Пишний

Профільний комітет рекомендував Раді прийняти в цілому президентський законопроєкт щодо посилення повноважень НАБУ/САП

Масштабну пожежу, що спалахнула на складах внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова, локалізовано – ДСНС

У передмісті Харкова 4 постраждалих, одна людина загинула

В метро Києва поліція затримала "зачепера", який п’яним на спір катався між вагонами

СБУ затримала "крота" РФ у Військово-повітряних силах України, який готував удари ворога по аеродромах

ДБР розслідує інцидент у Миколаєві, де чоловік стрибнув з моста під час перевірки облікових документів

Окупанти знову завдали удару по будівлі Сумської ОВА, є постраждалі

Ексвласники винні ПриватБанку $1,91 млрд за вирахуванням переданих активів, відсотки ще підлягають слуханню – рішення суду

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА