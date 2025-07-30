Інтерфакс-Україна
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13:21 30.07.2025

Уряд розширить підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях - Свириденко

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Уряд розширить підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях - Свириденко
Фото: https://t.me/svyrydenkoy/

Уряд України розширить підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях, які працюють на зрошуваних землях, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"Уряд розширить підтримку аграріїв у прифронтових регіонах, які працюють на зрошуваних землях", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в середу.

Зокрема, уряд оновив механізм держпідтримки для сільгоспвиробників, що використовують меліоровані землі.

"Розширюємо меліорацію на прифронтові регіони. Це реакція на наслідки війни, зокрема підрив Каховської ГЕС, та посуху на півдні. Фінансування з держбюджету спрямуємо на відновлення та будівництво гідротехнічної інфраструктури: каналів, насосних станцій, трубопроводів тощо. Це дозволить збільшити площі поливу та захистити український врожай", - додала вона.

Теги: #підтримка #свириденко #уряд

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