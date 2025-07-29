Інтерфакс-Україна
Події
19:26 29.07.2025

Туск: У Польщі затримано 32 особи, підозрювані у співпраці з російськими спецслужбами

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У Польщі затримали 32 людини, яких підозрюють у співпраці з спецслужбами Росії, серед підозрюваних – громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії, повідомила польська агенція РАР з посиланням на прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска.

"На сьогодні в Польщі затримано 32 особи, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами – йдеться про організацію диверсій і нападів. Про це заявив прем’єр-міністр Дональд Туск у вівторок", - йдеться у повідомленні агенції.

Туск, торкаючись питання 27-річного колумбійця, якого звинувачують у скоєнні двох підпалів у Польщі, підкреслив, що робота прокуратури та польських служб ще раз підтвердила – спроби диверсій відбувалися також за прямим наказом російських служб. Він також повідомив, що на сьогодні в Польщі затримано 32 особи, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами, причетними до організації диверсій або нападів. "Ці підозри є обґрунтованими", – зазначив голова уряду.

За його словами, серед підозрюваних – громадяни Польщі, Росії, України, Білорусі та Колумбії Туск додав, що одну особу вже засуджено, інші затримані й чекають на судовий розгляд.

 

Теги: #польща #агенти_рф

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