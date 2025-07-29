Інтерфакс-Україна
Події
15:55 29.07.2025

Число постраждалих через удар по Кам'янському зросло до 22 осіб, серед них медпрацівники

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Число постраждалих через удар по Кам'янському зросло до 22 осіб, серед них медпрацівники
Фото: Дніпропетровська ОВА

Кількість постраждалих у результаті ракетного удару по Кам'янському Дніпропетровській області зросла до 22 осіб, повідомив глава обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"22 людей постраждали через нічну атаку на Кам’янське. Серед них 10 – медичні працівники: медсестри, акушери, анастезіолог", - написав він у Телеграмі.

Він зазначив, що одна з фахівців та вагітна жінка залишається у важкому стані.

Раніше повідомлялось про трьох загиблих, серед них – вагітна жінка 23 років, та п'ятьох постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян по Кам'янському.

Теги: #постраждалі #камянське

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