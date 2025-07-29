Україна повинна продовжувати реформи, щоб стати сильним членом ЄС, – глава МЗС Чехії

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Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в ході розмови з головою МЗС України Андрієм Сибігою закликав продовжувати реформи та боротьбу з корупцією.

"Ми говорили про інші варіанти нашої підтримки України. Ми також зацікавлені в тому, щоб Україна стала сильним членом ЄС, тому вона повинна продовжувати реформи та боротьбу з корупцією, на чому я наголосив міністру", - написав Ліпавський в соцмережі Х за результатами розмови.

Раніше Ліпавський прокоментував закон, що обмежує повноваження Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, зазначивши, що боротьба з корупцією є життєво важливою частиною шляху України до вступу до ЄС.

"Україна належить до Європи, і наша підтримка спрямована на її народ. Але наша підтримка ніколи не була і ніколи не буде карт-бланшем для будь-яких дій уряду", - заявив тоді Ліпавський.