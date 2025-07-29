Кількість загиблих у результаті ракетного удару по Кам'янському виросла до трьох

Фото: ДСНС

Кількість загиблих у результаті удару ракетного удару по Кам'янському Дніпропетровській області виросла до трьох, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Камʼянське – по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка. Її звали Діана, їй було всього лиш 23 роки", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Він зазначив, що за минулу добу російські війська вбили 22 людини, ще 85 - поранені. Усього під російським ударами були 73 українські міста та села.

Раніше начальник Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак у Телеграм повідомив про двох загиблих і п'ятеро постраждалих, серед яких вагітна жінка, внаслідок ракетної атаки росіян по Кам'янському.