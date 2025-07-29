Інтерфакс-Україна
Події
07:45 29.07.2025

Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян у Дніпропетровській області

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Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих внаслідок ракетної атаки росіян у Дніпропетровській області

Двоє загиблих і п'ятеро постраждалих, серед яких вагітна жінка, внаслідок ракетної атаки росіян по Кам'янському, повідомив начальник Дніпропетровській ОВА Сергій Лисак у Телеграм.

"Вночі російська армія завдала ракетного удару по Кам'янському. Частково зруйнована триповерхова будівля, що не експлуатувалася. Поряд – пошкоджені медзаклади: пологовий та відділення міської лікарні. Загинули двоє людей. Ще п'ятеро постраждалих. Дві жінки – "важкі". Одна з них – вагітна. Троє пацієнтів у стані середньої тяжкості", - повідомив Лисак в Телеграм.

Також, за його інформацією, під удари ворожої артилерії та БпЛА потрапив Нікопольський район. Противник поцілив по Марганецькій, Покровській громадах та Нікополю. Побиті машини. Пошкоджені 5 приватних будинків і 2 господарські споруди.

За оновленими даними, через вечірні атаки на Нікополь та Марганець пошкоджені ще 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, гараж. Понівечені розважальний заклад, магазин, адмінбудівля, інфраструктура та лінія електропередач. Зайнялася автівка.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

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