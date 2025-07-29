Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Фото: Донецька ОВА

Російські окупаційні війська минулої доби 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок ворожих атак два мирних мешканця зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у віторок.

За його даними, у Покровському районі, у Мирнограді пошкоджено будинок. У Світлому Добропільської громади пошкоджено чотири приватні будинки, ще один — у Ганнівці; у Білицькому пошкоджено двоповерхівку. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт і приватні будинки; у Яровій, Торському і Новоселівці пошкоджено по дві будівлі. В Олександрівці пошкоджено десять будинків і жва нежитлові приміщення. У Новодонецькому пошкоджено крамницю і підприємство. У Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 31 приватний будинок, дві багатоповерхівки, підприємство і господарчу споруду; у Марковому пошкоджено шість будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено три будинки.

З лінії фронту евакуйовано 916 людей, у тому числі 83 дитини.