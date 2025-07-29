Двоє цивільних зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби
Російські окупаційні війська минулої доби 31 раз обстріляли населені пункти Донеччини, внаслідок ворожих атак два мирних мешканця зазнали поранень, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у віторок.
За його даними, у Покровському районі, у Мирнограді пошкоджено будинок. У Світлому Добропільської громади пошкоджено чотири приватні будинки, ще один — у Ганнівці; у Білицькому пошкоджено двоповерхівку. У Добропіллі Криворізької громади пошкоджено адмінбудівлю.
Краматорський район. У Лимані пошкоджено інфраструктурний об'єкт і приватні будинки; у Яровій, Торському і Новоселівці пошкоджено по дві будівлі. В Олександрівці пошкоджено десять будинків і жва нежитлові приміщення. У Новодонецькому пошкоджено крамницю і підприємство. У Дружківці пошкоджено будинок. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 31 приватний будинок, дві багатоповерхівки, підприємство і господарчу споруду; у Марковому пошкоджено шість будинків.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено три будинки.
З лінії фронту евакуйовано 916 людей, у тому числі 83 дитини.