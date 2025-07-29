Інтерфакс-Україна
Події
10:06 29.07.2025

Бережна: Розвиток культури є елементом національної безпеки

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Бережна: Розвиток культури є елементом національної безпеки
Фото: https://www.facebook.com/berezhna.tetyana

В.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна заявляє, що розвиток культури є елементом національної безпеки і що без культури немає сильної держави.

"Сьогодні я прощаюсь із посадою заступниці міністра економіки. І починаю нову справу — уряд призначив мене тимчасово виконуючою обов'язки міністерки культури та стратегічних комунікацій. Це інша сфера і нова відповідальність. Але суть залишається та сама — служити людям і країні", - написала Бережна в мережі Facebook.

Вона заявила, що без культури немає сильної держави, що культура обʼєднує людей в суспільство та дає сили для спротиву.

"Розвиток культури є елементом національної безпеки. І знаю, як працювати з політиками, інституціями, спільнотами, щоб створювати рішення, які змінюють. Вірю в партнерство, в діалог, в силу незалежних інституцій. І в те, що попереду — дуже багато важливої роботи", - написала Бережна.

Як повідомлялося, Верховна Рада 17 липня за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Юлії Свириденко затвердила новий склад уряду України. В той же час, Рада не призначила нового міністра культури, бо як зазначав раніше голова фракції правлячої партії "Слуга народу" Давид Арахамія, консультації по кандидатурам ще тривають.

28 липня Кабінет міністрів призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій.

Теги: #бережна #завдання #мінкультури

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