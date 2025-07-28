Інтерфакс-Україна
Події
21:03 28.07.2025

Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

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Зеленський про заяви Трампа: Україна невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими

Україна залишається відданою миру та невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві країни безпечнішими, відреагував президент України Володимир Зеленський на заяву президента США Дональда Трампа.

"Чітка позиція та висловлена рішучість президента США – саме вчасно, коли багато чого можна змінити завдяки силі заради справжнього миру. Я дякую президенту Трампу за його зосередженість на порятунку життів та зупиненні цієї жахливої війни. Україна залишається відданою миру та невпинно працюватиме зі США, щоб зробити обидві наші країни безпечнішими, сильнішими та процвітаючішими", - написав Зеленський у соцмережі Х у понеділок ввечері.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив про розчарування Володимиром Путіним та намір скоротити 50-денний термін виставленої йому умови для припинення вогню в Україні.

"Ми п'ять разів вже могли дійти згоди. Я багато говорив з президентом Путіним, і розмови йшли дуже добре – кожен з цих п'яти чи чотирьох разів, коли ми дискутували, багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети в якесь місто на кшталт Києва? і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку, і тіла лежать на вулицях. І я кажу: так робити не треба. Тож подивимося, що з цього вийде. Я дуже розчарований, я розчарований у президенті Путіні. То ж нам доведеться переглянути це, і я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншого терміну, бо, гадаю, я вже знаю відповідь, що буде", - заявив Трамп журналістам у понеділок.

 

Теги: #мир #зеленський #сша

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