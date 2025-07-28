Зеленський запросив президента Естонії приїхати до України

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Естонії Аларом Карісом, з яким обговорив антикорупційну структуру та запросив лідера Естонії приїхати до України.

"Також говорили про антикорупційну інфраструктуру нашої країни, яка повністю функціонує. Минулого тижня у Верховній Раді було зареєстровано мій законопроєкт, який гарантує незалежність та ефективність антикорупційних органів. Дякую за підтримку з боку Естонії зусиль нашої країни в боротьбі з корупцією. Запросив Алара Каріса приїхати до України. Це буде сильний жест підтримки та уваги до українців", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував президенту Естонії за солідарність з Україною й українцями, які сьогодні вшановують памʼять усіх, хто був страчений, закатований або загинув у російському полоні.

"Ми дуже цінуємо всю допомогу з боку Естонії – військову підтримку, рішення виділяти щороку 0,25% ВВП на наші оборонні потреби, лідерство в IT-коаліції та навчання й реабілітацію наших воїнів", - додав Зеленський.

Окрім того, лідери обговорили шляхи масштабування цих напрямів співпраці, щоб іще більше підтримати українців.