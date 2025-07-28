УЧХ провів тренінг для інструкторів проєкту "Сесії в класах безпеки"

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Департамент управління надзвичайними ситуаціями Українського Червоного Хреста (УЧХ) провів тренінг для інструкторів проєкту "Сесії в класах безпеки" у Вінниці.

“Протягом чотирьох днів фахівці та волонтери Українського Червоного Хреста опановували інструменти для проведення інтерактивних занять із безпеки. Особливу увагу приділили практичним навичкам, методиці фасилітації та особливостям роботи з дітьми й підлітками”, - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

До тренінгу також долучилися представники ДСНС України та Національної поліції України. Рятувальники розкрили теми пожежної безпеки, правил поведінки на водоймах у різні пори року та дій під час повітряної тривоги. Представники поліції розповіли про безпеку в інтернеті, на дорогах та у повсякденному житті.

Мета проєкту "Сесії в класах безпеки" сприяти формуванню культури безпечної поведінки в школах і відповідального ставлення до безпеки серед дітей та молоді.

Проєкт реалізується у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях за підтримки Британського Червоного Хреста.