АРМА зупинить конкурс на управителя БФК Gulliver після отримання документів від нових власників та скасування арешту

Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) зупинить конкурс з відбору управителя багатофункціонального комплексу (БФК) Gulliver у Києві після отримання документів про набуття державними банками власності над об’єктом та скасування арешту, повідомила голова АРМА Олена Дума.

"АРМА зупинить конкурс з відбору управителя ТРЦ "Гулівер" на "Прозорро", коли в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з’явиться запис, що державні банки стали власниками активу та Національне агентство отримає рішення суду про скасування арешту з активів із передачею національному агентству в управління. Ці юридичні механізми будуть розглядатися в найкоротші терміни після отримання офіційних документів", – зазначила Дума в Facebook.

Вона підкреслила, що питання кредитної історії БФК не входить в компетенцію АРМА. Нацагентство також не є стороною справи про кредитні зобовʼязання та отримало відповідні документи від суду. Крім того, обслуговування боргу не могло бути предметом договору управління арештованого активу та передбачатися в договорі з відібраним управителем.

Як повідомлялося, АРМА двічі оголошувало конкурс на управління БФК Gulliver, але відхиляла заявки претендентів через невідповідності тендерній пропозиції.

У липні 2025 року консорціум державних Ощадбанку (80%) та Укрексімбанку (20%) набув право власності на БФК Gulliver як стягнення за борги його бенефіціара. Процедура стягнення була розпочата у зв’язку із невиконанням ТОВ "Три О" – боржником, який був власником БФК Gulliver – своїх зобов’язань за кредитним договором.

БФК Gulliver у Печерському районі столиці відкрито 2013 року. Його площа – 151,8 тис. кв. м. Будівництво Gulliver найбільше фінансував Ощадбанк, який надав ТОВ "Три О" $460 млн кредиту. Процедуру реструктуризації боргу за кредитним договором з іпотекою БФК Gulliver на суму 18 млрд 176,9 млн грн було завершено 2020 року.

БФК Gulliver було передано в управління АРМА рішенням Шевченківського райсуду Києва від 3 червня 2024 року та Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року за клопотанням Офісу генерального прокурора в рамках кримінального розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) про можливе ухилення від сплати керівництвом БФК майже 146 млн грн податків. Відповідну підозру директору Gulliver БЕБ видало в травні 2023 року.

Як відзначала голова АРМА Дума, ринкова вартість об’єкту – 7,6 млрд грн згідно з оцінкою, проведеною незалежним оцінювачем, обраним на конкурсних засадах, а мінімальна сума очікуваних доходів становила понад 17 млн грн на місяць.

Раніше в розслідуванні програми "Схеми" повідомлялося про фінансові зобов’язання компанії перед державними Ощадбанком та Укрексімбанком у розмірі 14 млрд грн. Стверджувалося, що фактичним власником БФК є ексвласник банку "Михайлівський" Віктор Поліщук, проти якого у квітні 2025 року були застосовані персональні економічні санкції. Водночас, згідно з ресурсу YouControl, кінцевим бенефіціаром через ТОВ "Мобіл Вест" (Київ) з часткою 40,63% зазначено В’ячеслава Ігнатенка. Учасниками товариства YouControl також вказує компанії "Подемос" (Велика Британія) – 22,07%, "Бадлі Коаст Лімітед" та "Левіш Венчєрз Лімітед" (обидві – Британські віргінські о-ви) – 18,07% та 9,23% відповідно, а також "Хетібер Файненс Лімітед" (Кіпр) – 10%.

Згідно з даними YouControl, виручка ТОВ "Три О" у 2024 році зросла порівняно із 2023 роком на 29,3% – до 1 млрд 171,89 млн грн, а чистий збиток – в 2,4 рази, до 1 млрд 390,17 млн грн.

В структурі пасивів довгострокові кредити банків на кінець березня цього року складали 14,13 млрд грн, інші довгострокові зобов’язання – 8,02 млрд грн, тоді як загальні активи – 5,80 млрд грн.

Виручка ТОВ "Три О" у першому кварталі цього року зросла порівняно із першим кварталом 2024 року на 23,4% – до 326,0 млн грн, а чистий прибуток склав 164,39 млн грн проти чистого збитку 430,33 млн грн у першому кварталі 2024 року.