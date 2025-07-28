Інтерфакс-Україна
Події
14:32 28.07.2025

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

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Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 857 людей - Зеленський

Від початку повномасштабної війни вдалося повернути з полону 5 тис. 857 людей, поза обмінами – ще 555 людей, повідомив президент України Володимир Зеленський за результатами зустрічі з представниками команди, хто працює для звільнення полонених і допомоги їм.

"Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу і наші люди, які були звільнені з російської неволі, – захисники з різних напрямків фронту, і зокрема з Маріуполя, "азовці", наша парамедикиня Тайра, Леніє Умерова – цивільна, яку окупанти захопили в Криму", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

Він подякував усім за цю зустріч. Окрім того, присутні вшанували пам’ять воїнів, які загинули відтеракту в Оленівці.

"Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами. Жодного дня не зупиняємося. Від початку повномасштабної війни загалом повернули живими з полону 5 тисяч 857 людей. Поза обмінами – ще 555 людей. За результатами обмінів у межах Стамбула повернули понад тисячу наших воїнів", - зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна сподівається звільнити й тих цивільних, які зараз іще утримуються в Росії.

"Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає. Дякую і нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України", - резюмував глава держави.

Теги: #війна #полонені #звільнення #зеленський

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