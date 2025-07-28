Литва розгорне додаткові засоби ППО на кордоні з Білоруссю

Міноборони Литви ухвалило рішення про розгортання додаткових засобів протиповітряної оборони на кордоні з Білоруссю напередодні навчань "Захід-2025", повідомила пресслужба відомства.

"З огляду на зростаючу ймовірність інцидентів перед навчаннями "Запад" ухвалено рішення про розгортання засобів ППО в найвірогідніших районах підходу цього типу авіації (БПЛА - ІФ-У) до кордону", - ідеться в повідомленні.

Там наголосили, що "поки що правила ведення бойових дій у мирний час залишаються незмінними", пояснивши, що "в мирний час небо заповнене цивільною авіацією, і поки що збивати повітряні об'єкти планують тільки у виняткових випадках, на об'єктах особливої важливості, які прикриваються черговими засобами ППО".

Спільні з РФ військові навчання "Захід-2025" заплановані в Білорусі у вересні.