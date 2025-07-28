Інтерфакс-Україна
Події
12:58 28.07.2025

Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

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Значні дощі та грози очікуються в більшості областей України у вівторок, місцями град і шквали

Грози очікуються у вівторок, 29 липня по всій Україні, крім більшості районів Лівобережжя, у Рівненській, Хмельницькій, Чернівецькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях значні дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр у понеділок, вдень у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди град та шквали 15-20 м/с.

У зв'язку з небезпечними метеорологічними явищами в Україні оголошений I рівень небезпечності (жовтий).

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", - йдеться в повідомленні.

Теги: #прогноз #негода #укргідрометцентр

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