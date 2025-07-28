Інтерфакс-Україна
Події
10:10 28.07.2025

Телеведучий та ветеран Попенко став речником Мінветеранів

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Український актор театру та кіно, шоумен, телеведучий та ветеран Геннадій Попенко став речником Міністерства у справах ветеранів України.

"Після деокупації Київщини у 2022 році Геннадій Попенко ухвалив рішення стати до війська. Добровільно мобілізувався, служив солдатом і виконував завдання з відбиття дронових і ракетних атак, сприяв антидиверсійній роботі, долучався до розмінування та охорони стратегічних об’єктів. Згодом продовжив службу в 59-й окремій мотопіхотній бригаді, а потім — у складі резервного підрозділу. На Запорізькому напрямку Геннадій очолював мобільну групу Культурного десанту", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що у 2024 році Попенко зазнав травми коліна, а реабілітація триває і досі.

"Геннадій доєднався до команди міністерства — аби й далі бути корисним і підтримувати тих, хто пройшов службу. Тепер він озвучує позицію міністерства, а також  допомагає формувати мову і підходи, якими держава звертається до ветеранів, ветеранок та суспільства. Робота речника — багатозадачна. Це й пояснення нових державних сервісів, і участь у підготовці публічних заходів, і реагування на інформаційні запити. А також підтримка в створенні зрозумілої, доступної комунікації, в якій немає зайвої складності або відстороненості", - додали в Мінветеранів.

У відомстві нагадали, що окрім військової служби Попенко має понад два десятиліття досвіду у сфері телебачення та публічної комунікації, зокрема, працював над інформаційними, пізнавальними й розважальними проєктами, вів ефіри загальнонаціональних каналів.

Теги: #мінветеранів #попенко #речник

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