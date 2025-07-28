Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Російські окупаційні війська минулої доби 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, через ворожі обстріли в Іллінівці Краматорського району загинув місцевий житель, троє людей зазнали поранень, ще одного цивільного поранено у Костянтинівці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, у Покровському районі: у Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у Новому Донбасі — приватний будинок, у Білицькому — адмінбудівлю. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 15 будинків, знищено — 5.

Краматорський район: у Лимані пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено господарчу будівлю і автомобіль. У Дружківці пошкоджено 2 авто. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку і 3 приватні будинки; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, ще 1 — в Білокузьминівці. В Іллінівці пошкоджено 6 приватних будинків і 2 автівки.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 468 людей, у тому числі 25 дітей.