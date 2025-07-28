Інтерфакс-Україна
Події
09:49 28.07.2025

Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

1 хв читати
Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби
Фото: https://t.me/VadymFilashkin/

Російські окупаційні війська минулої доби 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини, через ворожі обстріли в Іллінівці Краматорського району загинув місцевий житель, троє людей зазнали поранень, ще одного цивільного поранено у Костянтинівці, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його даними, у Покровському районі: у Добропіллі пошкоджено багатоповерхівку, у Новому Донбасі — приватний будинок, у Білицькому — адмінбудівлю. У Володимирівці Шахівської громади пошкоджено 15 будинків, знищено — 5.

Краматорський район: у Лимані пошкоджено приватний будинок. У Краматорську пошкоджено господарчу будівлю і автомобіль. У Дружківці пошкоджено 2 авто. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку і 3 приватні будинки; в Іванопіллі пошкоджено 8 будинків, ще 1 — в Білокузьминівці. В Іллінівці пошкоджено 6 приватних будинків і 2 автівки.

Бахмутський район: у Сіверську пошкоджено 4 будинки.

Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 468 людей, у тому числі 25 дітей.

Теги: #донецька_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:35 28.07.2025
Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

08:16 28.07.2025
Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

07:09 28.07.2025
Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

19:43 27.07.2025
Внаслідок атаки по автобусу на Сумщині загинули троє людей, пʼятеро – поранені

Внаслідок атаки по автобусу на Сумщині загинули троє людей, пʼятеро – поранені

19:35 27.07.2025
Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

12:05 27.07.2025
Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

09:12 27.07.2025
Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

00:26 27.07.2025
У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа

У Харкові через удари БпЛА спалахнула пожежа

23:37 26.07.2025
Ворог знову обстріляв цивільних на Сумщині, троє постраждалих – ОВА

Ворог знову обстріляв цивільних на Сумщині, троє постраждалих – ОВА

19:26 26.07.2025
У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

У Білозерці на Херсонщині постраждала жінка з дитиною через ворожий обстріл

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Зеленський підписав закон про факторинг

Зеленський підписав закон про реформу АРМА

ОСТАННЄ

Уряд у серпні завершить проєкт з модернізації системи соціальної допомоги

Нічна атака на Київ: п’ятеро постраждалих, серед них - 2-річна дівчинка

Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

Війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому: виникла пожежа, пошкоджена філармонія

На Харківщині за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень

Мерц прокоментував укладення торгівельної угоди США та ЄС

Сирія проведе парламентські вибори у вересні

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

28 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Вночі ВМС знищили 2 ворожих "Шахедів"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА