Інтерфакс-Україна
Події
09:16 28.07.2025

Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

1 хв читати
Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

Військова авіація Польщі та її шведських союзників по НАТО несла нічне чергування на тлі повітряної тривоги і ракетні атак РФ по Україні, повідомило в понеділок оперативне командування польських Збройних сил.

Повідомляється, що в ніч на 28 липня у зв'язку з "нанесенням дальньою авіацією Російської Федерації ракетних ударів територією України" було піднято в повітря польську авіацію та авіацію НАТО.

Згідно з повідомленням, також було приведено у вищий ступінь готовності наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки.

Станом на ранок понеділка "у зв'язку зі зменшенням загрози російських авіаударів територією України, дії польської та союзної авіації в польському повітряному просторі припинено, а розгорнуті сили і засоби повернулися до виконання стандартних оперативних завдань".

У командуванні підкреслили, що порушень повітряного простору Польщі зафіксовано не було. "Дякуємо за підтримку Об'єднаному авіаційному командуванню НАТО і Військово-повітряним силам Королівства Швеція, чиї винищувачі JAS 39 Gripen, що базуються в Мальборку, сьогодні вночі забезпечували безпеку в польському небі", - ідеться в повідомленні.

Теги: #нато #підняття #швеція #авіація #польща

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:51 28.07.2025
Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

Польща підняла авіацію через ракетні удари Росії по Україні

12:35 23.07.2025
МЗС Швеції: Закон щодо НАБУ/САБ викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України

МЗС Швеції: Закон щодо НАБУ/САБ викликає серйозну стурбованість щодо незалежності антикорупційних інституцій України

22:31 22.07.2025
У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі

У Польщі виявили нафтове родовище в Балтійському морі

18:28 21.07.2025
Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

Генсек НАТО на "Рамштайн": продовжуємо співпрацювати над закупівлею американського озброєння для України

17:34 21.07.2025
Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

Розпочато новий набір учасників програми підтримки мікропідприємництва - УЧХ

15:45 21.07.2025
До ліквідації наслідків удару по Києву залучена авіація ДСНС

До ліквідації наслідків удару по Києву залучена авіація ДСНС

04:18 21.07.2025
Польща підняла авіацію через чергові атаки РФ по Україні

Польща підняла авіацію через чергові атаки РФ по Україні

06:03 19.07.2025
Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

Польща підняла авіацію через удари РФ по Україні

18:14 18.07.2025
Країни НАТО будуть застосовувати усі можливі сили і засоби для протидії кіберзагрозам з боку Росії - Рютте

Країни НАТО будуть застосовувати усі можливі сили і засоби для протидії кіберзагрозам з боку Росії - Рютте

18:02 18.07.2025
Командувач СБС Бровді: Доктрини безпеки країн НАТО вимагають перегляду

Командувач СБС Бровді: Доктрини безпеки країн НАТО вимагають перегляду

ВАЖЛИВЕ

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

Сили оборони звільнили Кіндратівку на Сумщині

Зеленський обговорив з головою Єврокомісії законопроєкт про антикорупційні органи: Важливо, щоб він був ухвалений наступного тижня

Зеленський підписав закон про факторинг

Зеленський підписав закон про реформу АРМА

ОСТАННЄ

Один цивільний загинув, четверо зазнали поранень через ворожі обстріли Донеччини минулої доби

Уряд у серпні завершить проєкт з модернізації системи соціальної допомоги

Нічна атака на Київ: п’ятеро постраждалих, серед них - 2-річна дівчинка

Війська РФ вночі вдарили по Кропивницькому: виникла пожежа, пошкоджена філармонія

На Харківщині за минулу добу зафіксовано 158 бойових зіткнень

Мерц прокоментував укладення торгівельної угоди США та ЄС

Ворог обстріляв Сумщину, є загиблі й поранені

Окупанти знову атакували Нікопольщину безпілотниками й артилерією, є постраждалі

Сирія проведе парламентські вибори у вересні

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА