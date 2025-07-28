Авіація НАТО піднімалася в повітря через ракетні атаки РФ по Україні

Військова авіація Польщі та її шведських союзників по НАТО несла нічне чергування на тлі повітряної тривоги і ракетні атак РФ по Україні, повідомило в понеділок оперативне командування польських Збройних сил.

Повідомляється, що в ніч на 28 липня у зв'язку з "нанесенням дальньою авіацією Російської Федерації ракетних ударів територією України" було піднято в повітря польську авіацію та авіацію НАТО.

Згідно з повідомленням, також було приведено у вищий ступінь готовності наземні системи ППО і радіолокаційної розвідки.

Станом на ранок понеділка "у зв'язку зі зменшенням загрози російських авіаударів територією України, дії польської та союзної авіації в польському повітряному просторі припинено, а розгорнуті сили і засоби повернулися до виконання стандартних оперативних завдань".

У командуванні підкреслили, що порушень повітряного простору Польщі зафіксовано не було. "Дякуємо за підтримку Об'єднаному авіаційному командуванню НАТО і Військово-повітряним силам Королівства Швеція, чиї винищувачі JAS 39 Gripen, що базуються в Мальборку, сьогодні вночі забезпечували безпеку в польському небі", - ідеться в повідомленні.