Мерц прокоментував укладення торгівельної угоди США та ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що угода про торгівлю між США і Європейським союзом дала змогу уникнути ескалації трансатлантичних торгівельних відносин, повідомляє Deutsche Welle.

"Це дало змогу запобігти торговому конфлікту, який міг би сильно вдарити по експортноорієнтованій економіці Німеччини", - заявив Мерц.

Першорядне значення, як зазначив Мерц, угода відіграє для автомобільної промисловості, оскільки тарифи Трампа будуть знижені з 27,5% до 15%.

"Усі виграють від стабільних і передбачуваних торгівельних відносин із доступом на ринок для обох сторін — як по цей бік Атлантики, так і по той, як підприємства, так і споживачі", — зазначив Мерц.

Як повідомлялось, Сполучені Штати та Європейський Союз уклали торгівельну угоду, встановивши митні тарифи на рівні 15%.