Інтерфакс-Україна
Події
07:32 28.07.2025

Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців

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Окупанти втратили впродовж доби 1000 військовослужбовців
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Втрати окупантів впродовж доби склали 1000 одиниць живої сили та 344 одиниць техніки, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на 7.00 понеділка.

Зокрема українськими воїнами знищено чотири танки, одну бойову броньовану машину, чотири артилерійські системи, одну РСЗВ, 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Повітряні удари коштували противнику 235 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

 

Теги: #генштаб #втрати_ворога

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