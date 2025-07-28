28 липня: Яке сьогодні свято, все про цей день

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ДЕНЬ 1251 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1251 RUSSIAN AGRESSION

28 липня в Україні - День скорботи та вшанування памʼяті захисників і захисниць України, добровольців і цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Ще сьогодні Всесвітній день боротьби з гепатитом, Всесвітній день охорони природи.

Православна церква вшановує пам'ять святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена.

День скорботи та вшанування памʼяті захисників і захисниць України, добровольців і цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у полоні

Верховна Рада України встановила 28 липня Днем скорботи та вшанування памʼяті захисників і захисниць України, добровольців і цивільних людей, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Відповідну постанову №10188 ухвалили 22 липня. Нею офіційно визначено 28 липня як День пам’яті захисників і захисниць України - учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які загинули, були страчені або піддані катуванням у полоні. Цю дату обрали на згадку про загиблих в Оленівці захисників "Азовсталі".

У ніч на 29 липня 2022 року російськими військами в селищі Молодіжному Оленівської селищної ради проти українських військовополонених — захисників "Азовсталі" в Маріуполі було вчинено терористичний акт. Під час вибуху, який пролунав на території колишньої виправної колонії у смт Оленівка на ТОТ Донецької області, була знищена будівля, де утримували українських військовополонених.

Це один з найжахливіших терактів, скоєних Росією щодо полонених: щонайменше 53 українські захисники загинули, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Злочин проти українських оборонців став грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права, яке чітко регламентує гуманне поводження з військовополоненими та зобов’язує державу, яка їх утримує, гарантувати їхню безпеку та життя.

Всесвітній день боротьби з гепатитом

Щорічно 28 липня відзначаємо важливу подію – Всесвітній день боротьби з гепатитом. Таку дату започаткувала Всесвітня організація охорони здоров’я у 2011 році. Дата святкування обрана на честь дати народження лікаря з США на ім’я Барух Самюель Блумберг, котрий з’явився на світ саме цього дня у 1925 році. Блумберг зробив відкриття гепатиту B, за що отримав Нобелівську премію.

Всесвітній день охорони природи

Його мета — привернути увагу до необхідності захисту природних ресурсів й екосистем. Свято закріплене після Конференції ООН з питань довкілля в Стокгольмі (1972) — дня, коли також було прийнято Конвенцію про охорону світової спадщини. З того часу цей день став сигналом — ми маємо берегти природу, інакше можемо втратити її назавжди.

Цього дня народилися:

390 років від дня народження Роберта Гука (1635−1703), англійського природознавця, науковця-енциклопедиста;

145 років від дня народження Володимира Кириловича Винниченка (1880–1951), українського письменника, прозаїка, драматурга, художника, громадсько-політичного та державного діяча; за іншими даними народився 18.07.1880 р., 26.07.1880 р., 27.07.1880 р., 07.08.1880 р.;

135 років від дня народження Павла Миколайовича Попова (1890–1971), українського літературознавця, мистецтвознавця, фольклориста, славіста, критика, книгознавця, бібліографа;

130 років від дня народження Володимира Яковича Герасименка (1895–1984), українського літературознавця, історика, громадського діяча;

130 років від дня народження Валентина Григоровича Костенка (1895–1960), українського композитора, музикознавця, музичного критика, педагога, громадського діяча;

100 років від дня народження Самуеля Бламберга Баруха (1925–2011), американського лікаря, науковця, антрополога, вірусолога, біохіміка, генетика, педагога, лауреата Нобелівської премії в галузі фізіології та медицини (1976)

75 років від дня народження Неоніли Олегівни Артамонової (1950), української бібліотекознавиці, патентознавиці, фахівчині в галузі науково-медичної інформації та документації;

65 років від дня народження Володимира Даниловича Гришка (1960), українського співака, педагога;

40 років від дня народження Віри Анатій (1985-2022), військовослужбовиці, учасниці російсько-української війни.

Ще в цей день:

1914 - Початок Першої світової війни;

1916 - Заборона імпорту опіуму та кокаїну у Велику Британію.

1917 - Мала Рада УНР затвердила особистий склад Генерального секретаріату на чолі з Володимиром Винниченком;

1959 - Введення поштових індексів та встановлення сортувальних машин у Великій Британії;

1991 - Створено Союз офіцерів України;

1992 - В Ісламській Державі Афганістан жінкам заборонили з'являтися на телебаченні;

1994 - Ухвалено Конституцію Молдови;

2014 - Українські війська звільнили від російських окупантів Авдіївку.

Церковне свято:

День пам’яті святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена

Вони належали до 70-ти апостолів, обраних дванадцятьма апостолами для допомоги в служінні. Прохор спочатку супроводжував апостола Петра, а потім став єпископом у Нікомідії. Після Успіння Божої Матері він був супутником апостола Івана Богослова і разом із ним був засланий на острів Патмос, де записав Одкровення. Повернувшись до Нікомідії, навертав язичників до Христа і прийняв мученицьку смерть в Антіохії.

Никанор постраждав того ж дня, коли був побитий камінням первомученик архідиякон Стефан. Тимон був єпископом міста Басторія в Аравії. За проповідь Євангелія його кинули в піч, але він вийшов неушкодженим. За переказами, помер розп’ятим на хресті. Пармен проповідував у Македонії. За однією версією, помер від хвороби, за іншою — прийняв мученицьку смерть за часів імператора Траяна.

Іменини: Василь, Іван, Микола, Остап, Павло, Юліан, Юхим, Анастасія, Антоніна, Ірина, Олена.