Внаслідок атаки по автобусу на Сумщині загинули троє людей, пʼятеро – поранені

Внаслідок удару російських військових по автобусу із мирними мешканцями у районі села Іволжанське Юнаківської громади загинули троє людей, а пʼятеро – поранені, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Попередньо загинули троє людей. Ще пʼятеро – поранені. Їм надається медична допомога. Постраждалих і решту пасажирів вивезли на безпечну територію. Наслідки атаки уточнюються", - написав Григоров в телеграм-каналі.