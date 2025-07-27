Інтерфакс-Україна
Події
19:35 27.07.2025

Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

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Росіяни за добу атакували два райони Дніпропетровщини – є поранений та руйнування

Російські війська протягом неділі вдарили понад 15 разів по Нікопольщині безпілотниками й артилерією, також цілили по Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах, є постраждалий, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Внаслідок ударів постраждав 54-річний чоловік. Сталися пожежі, пошкоджений гуртожиток, приватний будинок, багатоповерхівка та 5 п'ять автівок", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Крім того, ворог атакував Великомихайлівську, Покровську і Межівську громади Синельниківського району. Сталися пожежі, пошкоджене сільськогосподарське підприємство, приватні будинки, господарська споруда, авто.

 

Теги: #дніпропетровщина #обстріли

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