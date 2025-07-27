Інтерфакс-Україна
Події
15:36 27.07.2025

Зеленський ввів в дію санкції проти 45 росіян та 50 російських компаній

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Зеленський ввів в дію санкції проти 45 росіян та 50 російських компаній

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) від 27 липня "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", внесених Службою безпеки України.

Текст відповідного указу глави держави №555/2025 опублікований на його офіційному сайті в неділю.

"Це наші санкції проти російського військового виробництва. Застосовані обмеження проти більш ніж 90 компаній, які видобувають рідкісноземельні та рідкісні метали, що є ключовими для виробництва електроніки, систем наведення, двигунів та безпілотників. Працюємо для того, щоб наші санкції були синхронізовані в юрисдикціях партнерів", - прокоментував Зеленський цей пакет в Телеграм.

Згідно з додатками до відповідного рішення РНБО, санкції введені до 45 фізичних (всі – громадяни РФ) та 50 юридичних (всі зареєстровані в РФ) осіб. Під санкції потрапили, зокрема, Байкало-Амурська гірничорудна корпорація, Єкатеринбурзький завод з обробки кольорових металів, Уральський завод хімічної продукції, Центральний науково-дослідний інститут спеціального машинобудування та інші металургійні, хімічні гірничо-видобувні та машинобудівні компанії. Серед підсанкційних осіб – підприємці.

Крім того, Зеленський ввів в дію рішення РНБО від 27 липня про санкції, внесені Кабінетом міністрів України розпорядженням №761-р від 25 липня. Текст відповідного указу глави держави №554/2025 опублікований на його офіційному сайті в неділю, але без додатків, у якому було б видно список підсанкційних осіб та компаній.

"Це синхронізація європейських санкцій в українській юрисдикції. Наразі всі 18 пакетів санкцій повністю синхронізовані та чинні в Україні. Зараз із 18-го санкційного пакета застосовані обмеження, зокрема, до структур, які пов’язані з російським тіньовим танкерним флотом. Також він стосується 53 фізичних та юридичних осіб – російських, китайських, іранських, з інших країн", - повідомив голова Української держави.

Зеленський зазначив, що максимальний санкційний тиск – "це найбільш дієвий аргумент для Росії закінчити війну", і "наші спільні з партнерами дії це реально забезпечують".

Як повідомлялося, 25 липня народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що Кабінет міністрів України доєднався до обмежувальних заходів, раніше введених Європейським союзом, і ввів санкції проти восьми фізичних та 45 юридичних осіб, зокрема, причетних до організації морських перевезень в обхід введених проти РФ санкцій.

"Санкції введені проти: гендиректора "Мосфільма" Карена Шахназарова та ще 7 громадян Китаю, рф, Індії, Ірану та Азербайджану, які до морських перевезень в обхід санкцій. 45 юридичних осіб, серед них них підприємства Білорусі, рф та інших країн", - написав Гончаренко в Телеграм у п'ятницю.

Згідно додатку до розпорядження Кабміну, скан-копію якого опублікував Гончаренко, четверо з восьми підсанкційних осіб – громадяни РФ. З компаній 13 – російські (зокрема, "Поліхім Москва", "Аерокон", Московський механічний завод спеціального обладнання, Якутська паливно-енергетична компанія, Іжевський механічний завод), 11 – китайські (зокрема, три зареєстровані в Гонгконгу), сім з Об'єднаних Арабських Еміратів, по чотири – турецькі та білоруські (зокрема, завод "Легмаш" та "Рухсервомотор"), по дві компанії з Маврикія та Індії, по одній з Азербайджану та Сингапуру.

Теги: #санкції_рф

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