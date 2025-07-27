Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься капітанів тіньового флоту РФ та ВПК, – радник Зеленського

Україна розраховує, що наступний 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ буде стосуватися капітанів тіньового флоту, військово-промислового комплексу (ВПК) та фінансових транзакцій, повідомив радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Що ми хочемо бачити у наступному чи наступних санкційних пакетах: по-перше, це протидія нафтовій інфраструктурі рф. Є санкціоновані станом на зараз майже 600 танкерів тіньового флоту. Хочеться перейти до нафтової інфраструктури. У 18-му пакеті було санкціоновано великий НПЗ в Індії. Це одразу мало миттєвий результат. Так само у 18-му санкціонували одного капітана тіньового флоту, це відразу має результат", - сказав Власюк в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, Україна хоче додати капітанів тіньового флоту, морські термінали, портову інфраструктуру, можливо страхові компанії. Тобто все, що співпрацює з російським тіньовим флотом.

"Інша велика тема, це ВПК. Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів. Я думаю найближчим часом ми побачимо новий санкційний пакет від РНБО, який стосуватиметься вузьких сфер ВПК і пропонуватиме партнерам синхронізувати ці рішення для того,щоб послабити російський ВПК", - додав Власюк.

Уповноважений президента зауважив, що Захід та Україна хочуть глибше розібратися зі способами неконвенційних фінансових транзакцій, які росія "нащупала" за останній рік для обходу санкцій: криптовалюти, стейблкоїни.

Як повідомлялося, французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад заявив 23 липня, що новий пакет санкцій Євросоюзу щодо РФ буде ухвалено "якомога швидше". За його словами, мета в тому, щоб "чинити максимальний тиск на Росію" і "виснажувати ресурси" РФ, "особливо енергетичні".

Напередодні глава французького МЗС Жан Ноель Барро також заявив в інтерв'ю France Inter, що Франція "підготує новий пакет санкцій" ЄС проти РФ. Він сказав, що "вже доручив своїм командам підготувати новий, більш жорсткий пакет санкцій - санкцій європейських". Також Барро стверджував, що це відбуватиметься "в координації зі Сполученими Штатами".

Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ вранці 18 липня. В нього увійшли 22 російські та два китайські банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 нових суб'єктів, що пов'язані з російським ВПК, а також вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі.