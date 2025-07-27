Інтерфакс-Україна
Події
13:36 27.07.2025

Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься капітанів тіньового флоту РФ та ВПК, – радник Зеленського

2 хв читати
Україна розраховує, що 19-й пакет санкцій ЄС стосуватиметься капітанів тіньового флоту РФ та ВПК, – радник Зеленського

Україна розраховує, що наступний 19-й пакет санкцій від Європейського Союзу проти РФ буде стосуватися капітанів тіньового флоту, військово-промислового комплексу (ВПК) та фінансових транзакцій, повідомив радник - уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

"Що ми хочемо бачити у наступному чи наступних санкційних пакетах: по-перше, це протидія нафтовій інфраструктурі рф. Є санкціоновані станом на зараз майже 600 танкерів тіньового флоту. Хочеться перейти до нафтової інфраструктури. У 18-му пакеті було санкціоновано великий НПЗ в Індії. Це одразу мало миттєвий результат. Так само у 18-му санкціонували одного капітана тіньового флоту, це відразу має результат", - сказав Власюк в ефірі телеканалу "Ми-Україна".

За його словами, Україна хоче додати капітанів тіньового флоту, морські термінали, портову інфраструктуру, можливо страхові компанії. Тобто все, що співпрацює з російським тіньовим флотом.

"Інша велика тема, це ВПК. Ми пропонуємо ряд нових категорій товарів і речовин для розширення списку критичних компонентів. Я думаю найближчим часом ми побачимо новий санкційний пакет від РНБО, який стосуватиметься вузьких сфер ВПК і пропонуватиме партнерам синхронізувати ці рішення для того,щоб послабити російський ВПК", - додав Власюк.

Уповноважений президента зауважив, що Захід та Україна хочуть глибше розібратися зі способами неконвенційних фінансових транзакцій, які росія "нащупала" за останній рік для обходу санкцій: криптовалюти, стейблкоїни.

Як повідомлялося, французький міністр-делегат у справах Європи Бенжамен Аддад заявив 23 липня, що новий пакет санкцій Євросоюзу щодо РФ буде ухвалено "якомога швидше". За його словами, мета в тому, щоб "чинити максимальний тиск на Росію" і "виснажувати ресурси" РФ, "особливо енергетичні".

Напередодні глава французького МЗС Жан Ноель Барро також заявив в інтерв'ю France Inter, що Франція "підготує новий пакет санкцій" ЄС проти РФ. Він сказав, що "вже доручив своїм командам підготувати новий, більш жорсткий пакет санкцій - санкцій європейських". Також Барро стверджував, що це відбуватиметься "в координації зі Сполученими Штатами".

Комітет постійних представників ЄС (Corеper) затвердив 18-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ вранці 18 липня. В нього увійшли 22 російські та два китайські банки, чотири компанії, пов'язані з російським фондом прямих інвестицій, 26 нових суб'єктів, що пов'язані з російським ВПК, а також вісім компаній військово-промислового комплексу Білорусі.

Теги: #санкції_рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:08 25.07.2025
Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

Трамп розглядає можливість запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше, ніж через 50 днів

12:44 19.07.2025
Євросоюз опублікував санкційні списки з 18-го пакета

Євросоюз опублікував санкційні списки з 18-го пакета

16:02 18.07.2025
ЄС вводить санкції щодо РФПІ, його дочірніх структур, а також повну заборону на транзакції ще з 22 банками з РФ

ЄС вводить санкції щодо РФПІ, його дочірніх структур, а також повну заборону на транзакції ще з 22 банками з РФ

15:44 18.07.2025
ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

ЄС додав до санкційного списку ще 105 суден РФ

19:03 15.07.2025
Каллас: сподіваюся, що завтра ми отримаємо рішення щодо 18-го пакету санкцій для РФ

Каллас: сподіваюся, що завтра ми отримаємо рішення щодо 18-го пакету санкцій для РФ

11:57 04.07.2025
Віткофф хоче скасувати енергетичні санкції проти Росії – ЗМІ

Віткофф хоче скасувати енергетичні санкції проти Росії – ЗМІ

09:42 30.06.2025
Сенат США, як очікується, у липні займеться розглядом проєкту санкцій проти РФ

Сенат США, як очікується, у липні займеться розглядом проєкту санкцій проти РФ

14:49 29.06.2025
Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

Сіярто стверджує, що США скасували санкції, які заважали Угорщині будувати АЕС разом з РФ

17:25 27.06.2025
Країни, які раніше займали позицію щодо незастосування санкцій, готують нові санкції проти РФ – Єрмак

Країни, які раніше займали позицію щодо незастосування санкцій, готують нові санкції проти РФ – Єрмак

17:14 27.06.2025
Зеленський очікує від держінституцій результатів по санкціях проти РФ, які будуть синхронізовані з партнерами

Зеленський очікує від держінституцій результатів по санкціях проти РФ, які будуть синхронізовані з партнерами

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала 78 з 83 ворожих БпЛА

Зеленський про обстріли РФ: Будемо відповідати на кожен удар

Зеленський за доповідями розвідок: У РФ відчутні втрати, зараз саме той момент для тиску на неї

На лінії фронту з початку доби сталося 69 боєзіткнень, половина з них на покровському напрямку – Генштаб ЗСУ

У Росії знищено винищувач Су-27 УБ - ГУР

ОСТАННЄ

Окупанти завдали удару по центру Сум, попередньо без постраждалих, вибито близько 50 вікон

Початок тижня в Україні буде теплим, на півдні спека, майже скрізь дощі з грозами

Окупанти 19 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, загинули 2 мирних жителів

Окупанти майже 70 разів обстріляли міста і села Сумської області, загинули 2 мирних жителів, 4 поранені

ППО ліквідувала 78 з 83 ворожих БпЛА

Зеленський в День медика: Завдяки вам життя продовжується

Два тіла знайшли на місці зруйнованого в Степногірську будинку

Через російські обстріли на Херсонщині вісім постраждалих, серед них дитина

Падіння уламків ворожих БпЛА спричинили пошкодження житлової інфраструктури на Полтавщині - ОВА

Окупанти за добу втратили 920 осіб та 122 од. спецтехніки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА